Le mafie hanno un volume d’affari da 40 miliardi anno, sono la quarta industria del Paese

Il girodelleitaliane si stima intorno ai 40di euro l’, una cifra impressionante che rappresenta circa il 2% del Pil nazionale. A fornire questi dati è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre.I numeri della mafia in ItaliaPer comprendere meglio la portata di questo fenomeno, l’Ufficio Studio ricorrere a un confronto teorico: “se considerassimo il fatturato della criminalità organizzata come quello di un’azienda, essa si collocherebbe idealmente al quarto posto tra le principali realtà economiche italiane. Sarebbe superata solo da colossi come Eni (93,7di euro), Enel (92,9) e il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) con 55,1di euro”, spiegano.Grazie ai dati raccolti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia – l’organismo che ogniriceve centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette da parte degli intermediari finanziari – assieme anche alle informazioni ricevute dalla Direzione Nazionale Antimafia e dall’Autorità giudiziaria, la Cgia afferma chealmeno 150mila le imprese che, in vario modo, potrebbero essere controllate o collegate a organizzazioni criminali di stampo mafioso.