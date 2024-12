Quifinanza.it - La Russia prepara il ritiro delle sue truppe dalla Siria: perché e cosa vuol dire

Il cambio di regime in, lo abbiamo detto, ha messo in seria difficoltà la. Al punto che il Cremlino ha ordinato il trasferimentosue navigrande base di Tartus. E al punto, secondo la Cnn, che starebbendo anche ilrusse dal Paese mediorientale.Lasta davvero ritirando i soldati?Stando alle immagini satellitari raccolte da Maxar venerdì mattina, le autorità russe inhanno avviato le operazioni di carico e allestimento di aerei in partenza dalle sue basi militari. Presso la struttura aerea di Khmeimim, a Latakia, sono stati segnalati due velivoli da trasporto militare pesante An-124, entrambi con la parte anteriore sollevata, a indicare che sono pronti a imbarcare il carico. Le immagini hanno evidenziato anche lo smantellamento di un elicottero d’attacco, come di solito avviene quando è in fase dizione per il trasporto.