Calciomercato.it - La Juventus senza Thiago Motta: due big fuori contro il Venezia

Leggi su Calciomercato.it

La Juve ospita questa sera ilnell’anticipo di campionato: non ci sarà in panchina per squalifica il tecnico italo-brasilianoDopo la grande notteil Manchester City, lavuole ritrovare la vittoria anche in campo dove ad attenderla c’è il fanalino di coda(LaPresse) – Calciomercato.itVietato quindi sbagliare all’Allianz Stadium per i bianconeri, fermati sul pareggio nelle ultime tre partite (Milan, Lecce e Bologna). I tre punti in Serie A mancano addirittura dal 9 novembre, giorno del successo nel derby della Mole con il Torino. Questa sera in panchina non sarà seduto, squalificato dopo l’espulsione rimediata sabato scorso nella rimonta della Juveil Bologna. Al suo posto a guidare da bordocampo la ‘Vecchia Signora’ ci sarà il vice Hugeux, presentato così in conferenza stampa dall’allenatore italo-brasiliano: “Mi fido di lui al mille per cento, è un top anche a livello umano e non solo calcisticamente.