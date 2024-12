Thesocialpost.it - Iran, arrestata la cantante Parastoo Ahmadi: il video senza velo come simbolo di sfida

iana, è stataper essersi esibitain unpubblicato su YouTube, che ha raggiunto 1,4 milioni di visualizzazioni in appena due giorni. L’esibizione, definita “un concerto virtuale” e registrata in un antico caravanserraglio, ha attirato l’attenzione internazionale e acceso il dibattito sui diritti delle donne in, che apparee con un abito nero che lascia scoperte le spalle, ha cantato in solitaria, violando due tabù imposti dal regime islamico: il divieto per le donne di esibirsi in pubblico e l’obbligo del. Prima dell’esibizione, laha dichiarato:“Sono, una ragazza che vuole cantare per la terra che amo con tutto il cuore. Questo è un diritto che non posso ignorare.”Un atto diaccolto con repressioneLe autoritàiane hanno subito reagito, presentando una denuncia controe due membri della sua band, Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri, accusati di aver violato le leggi religiose e tenuto un concertopermesso.