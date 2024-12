Hockey su ghiaccio gli azzurri si prendono la rivincita | Ungheria battuta 3-0 Vallini | Vogliamo migliorare

Leggi su Sportface.it

Più sorrisi, più concretezza, più gol. La nazionale azzurra maschile dibatte 3-0 l’, prendendosi l’immediatadopo la sconfitta di ieri per 2-1 alla Intercable Arena di Brunico. Glierano chiamati ad una reazione immediata, un po’ per ricevere buoni segnali in vista del percorso di preparazione che porterà ai prossimi Mondiali, un po’ per salutarsi col sorriso al termine di questo secondo raduno stagionale. La concretezza mancata ieri oggi c’è sin dall’avvio della gara. Dopo un minuto e 53 secondi Mantenuto realizza l’1-0. Kostner, Rigoni e Gennaro sfiorano a più riprese il raddoppio, mentre l’è pericolosa con Laszlo Farkas, matiene a galla gli. Il portiere italiano si conferma in stato di grazia anche nel periodo centrale murando prima Kovacs, poi Szabo.