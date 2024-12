Liberoquotidiano.it - "Hanno molto da offrire". Pensione, dove trasferirsi dopo il lavoro: la nuova lista dei paradisi dell'assegno

Leggi su Liberoquotidiano.it

quando si va in? A dare consigli su cosa fareanni disono stati i pensionati stessi, che licondivisi sulla piattaforma Reddit. I suggerimenti sulle mete ideali vanno da vivaci città a tranquille località alpine. Quella più ricorrente è il South Island neozelandese, che ha conquistato molti utenti per via dei suoi spazi aperti e del clima fresco. "Tutte le cittadine che abbiamo visitato erano incantevoli, potrei vivere in ognuna di esse", ha racconta un utente. Un altro, invece, a proposito del South Island neozelandese ha detto: "Adoro gli immensi spazi. Dunedin è la mia città preferita, ma anche i piccoli centrida. Peccato per i costi elevati". Poi c'è la capitale cipriota Nicosia, che ha affascinato altri pensionati per il clima mite e la vivibilità.