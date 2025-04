Omicidio Liliana Resinovich il marito Visintin non è tornato a casa Nessun interrogatorio previsto

Visintin, il marito di Liliana Resinovich, indagato per l'Omicidio della moglie, non è tornato a casa, a Trieste. Le troupe televisive e i. Ilmessaggero.it - Omicidio Liliana Resinovich, il marito Visintin non è tornato a casa. «Nessun interrogatorio previsto» Leggi su Ilmessaggero.it Chiuso in un insolito riserbo, Sebastiano, ildi, indagato per l'della moglie, non è, a Trieste. Le troupe televisive e i.

Liliana Resinovich, indagato per omicidio il marito Sebastiano Visintin

Nel corso della puntata di ‘Quarto Grado’ è stata rivelata in esclusiva una notizia che potrebbe portare a una svolta sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 ...

Liliana Resinovich, il marito indagato per l'omicidio è in vacanza: "Si mangia e si beve, qui ci sono belle signorine"

Una giornata al lago, un giro in bicicletta, poi in sauna con gli amici. Sebastiano Visintin è in Carinzia, nel sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i ...

Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio

Svolta nel caso di Liliana Resinovich. Il marito Sebastiano Visintin è indagato per omicidio. La notizia è stata data in esclusiva durante la puntata di Quarto Grado, su...