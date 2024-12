Lanazione.it - Ellera, malumori per il progetto rivoluzionato

Il ripensamento sulla sistemazione del giardino didelude i residenti. "Solo a seguito dell’interrogazione del consigliere Luchi, si è venuti a sapere di decisioni diverse da quanto stabilito con gli abitanti e che - lamenta Sandra Morelli, portavoce del comitato locale - l’orrenda ciclabile che deturpa il prato resterà con il contentino di togliere il camminamento". Un malumore che si somma a quello per i lavori della pescaia, modificata per alimentare la nuova centrale idroelettrica. "I muretti - ha assicurato il vicesindaco Tommaso Manzini (nella foto) - saranno abbassati". Smontare e spostare la pista ciclabile avrebbe comportato un aggravio dei costi. Da qui la decisione, in accordo con Consorzio di Bonifica e Genio civile, di non attuare ildefinito con gli abitanti.