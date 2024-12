Justcalcio.com - “Dopo la recente forma del Manchester City, forse sono gli sfavoriti contro il Manchester United!” L’ex difensore dei Red Devils nel derby di questo fine settimana

Notizia fresca giunta in redazione:Domenica ilincontrerà ilin unall’Etihad,un periodo diorrendo.La squadra di Pep Guardiola ne ha sorprendentemente vinta solo una, pareggiata due e persa sette delle ultime 10 partite in tutte le competizioni, restando ben dietro al Liverpool nella corsa al titolo.Anche, si trovano ancora nove posizioni sopra ilin classifica, ma gli ospiti mireranno a sfruttare l’attuale vulnerabilità del.Decollo per Amorim?Ruben Amorim (Credito immagine: Getty Images)Le ultime tre trasferte delall’Etihad siconcluse con una sconfitta – 3-1 la scorsa stagione,le precedenti sconfitte per 6-3 e 4-1 – madei RedWes Brown spera che questa volta possa essere diverso, sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim .