Da Mirafiori a Maserati il piano di Stellantis per ogni fabbrica italiana

In settimana il capo della divisione europea diJean-Philippe Imparato ha incontrato i sindacati italiani in previsione del tavolo di trattativa con il Governo italiano che dovrebbe tenersi il prossimo 17 dicembre. Dal suo discorso, si è capito che nelle intenzioni del manager ci sarebbe la presentazione di undi sviluppo industriale perimpianto italiano del gruppo automobilistico, in modo da evitare chiusure e licenziamenti e rilanciare il settore automotive nel Paese.viene da un periodo complicato, causato da un calo molto accentuato delle vendite in Europa e negli Usa che ha coinvolto l’interno comparto auto. In Italia questa crisi si sta ripercuotendo sotto forma di cassa integrazione sui dipendenti e di rischio chiusure sulle aziende dell’indotto, che danno lavoro a migliaia di persone.