Anche i giornali online sono sotto scacco del Piracy Shield

Sapevamo che prima o poi sarebbe successo. Non perché abbiamo poteri divinatori, ma perché sia la legge che il sistema della scudo anti-pirateria continuano a fare acqua da tutte le parti. Quindi, era inevitabile cheun giornalesarebbe finito all’interno del tritacarne di una piattaforma concepita male e gestita peggio. L’ultima vittima (per ora) delsi chiama DDay, una nota testata telematica che si occupa di tecnologia e digitale. Durante il posticipo della 15^ giornata di SerieA Monza-Udinese, una segnalazione alla piattaforma ha portato al blocco di un IP secondario su cui era instradato parte del traffico verso il sito della testata. Dunque, il portale non è stato raggiungibile per molti utenti che sitrovati di fronte alla schermata che “denunciava” la violazione del diritto d’autore.