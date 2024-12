Oasport.it - Volley, esame Keita per Perugia nella prima di ritorno di Superlega. A Modena il derby emiliano con Piacenza

Con Civitanova e Trento impegnate, si spera fino alla fine, nel Mondiale per Club, lagiornata dipresenta solo quattro incontri nel week end, tutti molto interessanti, mentre le sfide Padova-Civitanova e Trento-Cisterna sono rinviate a data da destinarsi.Il campo principale è Verona, dove domenica alle 18.00 si affrontano la Rana Verona, ottima quarta, e la capolista campione d’Inverno Sir Vim Susa. Ladella classe si sottopone al “test”, il maliano che sta portando in cielo la formazione scaligera, che comunque è squadra solida e potrebbe creare qualche problema agli umbri, finora imbattuti in questa stagione con 16 vittorie consecutive.Ava in scena domenica alle 20.30 ildella Via Emilia tra Valsa Group e Gas Sales Bluenergy. Deludente, fin qui, inutile girarci attorno, il cammino dei modenesi, ottavi con 14 punti e reduci dalla sconfitta casalinga contro Milano, mentre i piacentini sono andati vicinissimi al colpaccio contro la capolistadomenica scorsa e, recuperati tutti gli effettivi, stanno tornando sui livelli di inizio stagione che avevano fruttato il primo posto in classifica per diverse settimane.