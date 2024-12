Ilgiorno.it - Via Intima: il nuovo negozio di abbigliamento intimo a Monza punta al successo

Biancheria di importanti griffe italiane con tessuti e ricami sono la scommessa verso ildi “Via“, ildie pigiameria che da un mese ha aperto in via Cortelonga a. Al banco c’è Agnes, 21 anni, una formazione da perito turistico completata in California e poi il ritorno a casa, per avvicinarsi alla famiglia. Ma le sta insegnando tutti i segreti del mestiere il papà Marco Calepio, 57 anni, commerciante da 42, che ora porta i suoi prodotti al mercato monzese del giovedì e in molti altri della Brianza. "Prima di andare in pensione – racconta Agnes – ha voluto investire in un’attività stabile, qui a, in una prestigiosa via di passaggio. Mi sta insegnando tutti gli aspetti tecnici, burocratici, commerciali e fiscali e questo lavoro mi piace molto.