The Conjuring 4 | Madison Wolfe commenta il fatto che sarà il finale del franchise Così caro al mio cuore

Leggi su Cinefilos.it

The4:ilcheildelal mio”La star della serie Theha dato una risposta emotiva alche il quarto film, The: Last Rites, che rappresenta la fine delda 321 milioni di dollari. Quarto film della serie e nono capitolo complessivo dell’universo horror condiviso, The: Last Rites segna la fine della storia di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) che si occupano di infestazioni paranormali. Anche se non è chiaro quale delle loro indagini realiadattata per il film, questo segnerà una fine apparentemente definitiva per ilhorror di quasi 12 anni.Parlando con ScreenRant del suo nuovo film The Man in the White Van,, che ha interpretato Janet Hodgson in The2, ha dato una risposta emotiva a The: Last Rites che conclude la serie.