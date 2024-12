Ilfattoquotidiano.it - Tesoriere della Lega assolto assolto in una tranche del processo Lombardia Film Commission

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Assoluzione in appello a Milano per la vicenda cosiddetta “Areapergolesi” e un ricorso in Cassazione pendente con udienza a gennaio, dopo una condanna in secondo grado, nel filone principale. È questa la posizione processuale delAlberto Di Rubba, anche ex revisore dei conti per il partito al Senato ed ex presidente, nelle duescaturite dall’inchiesta milanese sul caso Lfc.“Non ho mai avuto dubbi sulla correttezza del mio operato – ha commentato Di Rubba in una nota -. È stata dura farsi largo tra pregiudizi e accuse infamanti, ma la verità ha una forza inarrestabile per chi la sa aspettare. Il mio pensiero – ha aggiunto – va a quelli che non hanno avuto la forza di combattere per l’affermarsiverità e a chi mi ha sostenuto in questi anni”.