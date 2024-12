Unlimitednews.it - Slovacchia o Norvegia sulla strada dell’Italia verso i Mondiali

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Due percorsi insidiosi ma entrambi alla portata. L’Italia inizia a scrutare il camminodel 2026 che si disputeranno fra meno di due anni in Canada, Messico e Stati Uniti: il primo atto ufficiale si è celebrato a Zurigo, col sorteggio dei gironi europei di qualificazione. Un sorteggio a metà, perchè legato all’esito dei quarti di finale di Nations League che si giocheranno a marzo. Ecco allora due possibilità per gli azzurri: in caso di successoGermania sarà girone a quattro (gruppo A) con ladel ct Francesco Calzona, l’Irlanda del Nord e il Lussemburgo; in caso di eliminazione per mano dei tedeschi, per gli azzurri si apriranno le porte del gruppo I – questo a cinque – dove la principale insidia è rappresentata dalladi Erling Haaland, oltre a Israele, da poco affrontato in Nations League, Estonia e Moldavia.