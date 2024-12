Terzotemponapoli.com - Saccone: “Quest’anno il Napoli ha tutte le potenzialità per ottenere risultati significativi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il dottor Corrado, già preparatore atletico del. Queste le sue di8chiarazioni:Domani ilaffronterà lo scoglio Udinese: che gara si aspetta?“Mi auguro una vittoria, perché altrimenti ilrischia di entrare in una crisi. Tre sconfitte consecutive contro squadre molto diverse tra loro possono portare conseguenze importanti. Fare un risultato negativo potrebbe complicare ulteriormente la situazione”.Anche se con Antonio Conte in panchina l’aspetto mentale dovrebbe essere l’ultimo dei problemi, non crede?“Sì, è vero. Conte è bravissimo a tirare fuori il meglio dalla testa dei suoi giocatori. Ma idipendono anche da altri fattori: tecnico-tattici, fisici e ambientali.