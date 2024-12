Pilota rapper designer Hamilton e l’ultima sfida | la Ferrari e l’ottavo mondiale

Leggi su Sportface.it

Lewiscon un’ultimada vincere:titolo al volante di una, per diventare leggendaQuelli come lui entrano nella Hall of Fame dei campioni sempre. In più la sua è la ristretta galleria di quelli ancora in attività. Il che non significa che il bello debba ancora venire, ma qualcosa di simile. Lewis Carl Davidson, per esempio, può diventare ildi Formula 1 più vincente di sempre: ha già eguagliato Michael Schumacher con 7 Mondiali vinti, ma con i secondi posti messi in fila nella classifica finale avrebbe già superato il Kaiser.Lasarà la granderaccolta a 40 anni (li compirà tra meno di un mese, il 7 gennaio) per andare oltre la leggenda. Come Pelé e Maradona nel calcio, come Federer, Nadal e Djokovic nel tennis, come Schumi sui suoi stessi circuiti, Phelps nel nuoto, Bolt nell’atletica, LeBron James e Michael Jordan nel basket, Alì nella box.