Mostra su Demetrio Stratos a Ravenna | la voce oltre i limiti dell' impossibile

Entri in una stanza e la luce diventa sempre più fioca. E mentre lei si affievolisce, dal nulla ti viene incontro la sua. Un vocalizzo che arriva dalle viscere, si arrampica sul soffitto, disegnando acrobazie inimmaginabili. In quella stanzetta di Palazzo Malagola, nel cuore storico di, incontrerai l’anima di. Incontrerai la. Come mai l’hai sentita e come mai più la sentirai, perché lui era sempre non uno, ma due passi avanti rispetto agli altri. Infatti come si chiama la? Fino ai, ovvero lale colonne d’Ercole. Venite ad esplorare un mondo sconosciuto. Lacurata dall’artista e co-fondatrice del Teatroe Albe Ermanna Montanari e dal docente e studioso Enrico Pitozzi – entrambi ideatori e direttori artistici del Centro internazionale di ricerca vocale e sonora Malagola – presenta una selezione di materiali’Archivio, acquisito alla fine del 2022 dal Comune di, con co-finanziamentoa Regione Emilia-Romagna, direttamente dalla vedova, Daniela Ronconiu e che proprio a Palazzo Malagola ha trovato la sede ideale per la sua cura e la sua fruizione.