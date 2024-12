LIVE – Barcellona-Olimpia Milano 60-70 Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 15^ giornata dell’di. Le sette vittorie nelle ultime otto partite hanno rilanciato alla grande le ambizioni degli uomini di coach Messina, che ora vedono alla portata la qualificazioneai playoff, senza passare per i play-in. In particolare, è stata molto importante la scorsa settimana, che ha visto un doppio turno in cui i meneghini hanno avuto la meglio su Stella Rossa e ASVEL. Ora, dopo le due partite consecutive in casa, l’torna a giocare una partita in trasferta su un altro campo difficilissimo e contro un’altra rivale.I blaugrana, tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Maccabi dopo aver subito quattro sconfitte di fila, infatti, hanno lo stesso score di, ovvero otto vittorie e sei sconfitte.