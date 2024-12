Panorama.it - La nuova «febbre» atomica

In pochi sembrano essersene accorti, ma questa fredda fine del 2024 rischia di essere ricordata come l’inizio di un brusco ritorno alla minacciaglobale. Gli indizi sono cupi, e messi tutti insieme alimentano le paure. Un potente rintocco è suonato il 21 novembre, quando Vladimir Putin ha dato l’ordine di colpire la città ucraina di Dnipro, e la Russia ha testato il suo nuovo missile balistico ipersonico Oreshnik. Per l’occasione, il vettore era armato con una testata convenzionale, ma la tv governativa Russia Today, vero megafono propagandistico del Cremlino, ha segnalato che l’Oreshnik - un nome che significa «albero di nocciole» - nasce in realtà per trasportare almeno sei testate nucleari, e a una velocità di 13 mila chilometri orari può raggiungere Londra, Parigi o Roma in soli 13 minuti, e gliene bastano nove per colpire Berlino.