Ilfattoquotidiano.it - Il vescovo di Piazza Armerina indagato per falsa testimonianza, la procura: “Coprì prete che condannato per violenza sessuale”

“Ilera ben consapevole degli abusi”. Così si leggeva nelle motivazioni della sentenza con cui a Enna era statoa 4 anni e mezzo don Giuseppe Rugolo. Ora ildiRosario Gisana risultaper. Ladi Enna lo ha iscritto nel registro degli indagati insieme al suo vicario giudiziale Vincenzo Murgano, con l’accusa di aver coperto il sacerdote. All’alto prelato e al suo vicario è stato notificato il provvedimento di chiusura dell’inchiesta. Ora gli indagati hanno trenta giorni di tempo per chiedere di essere interrogati.La denuncia – “Questa denuncia nasce dalla mia indignazione per avere dovuto assistere in aula alle false dichiarazioni rese dalRosario Gisana e dal vicario generale Vincenzo Murgano sempre per favorire l’imputato così come stigmatizzato anche dalla motivazione della sentenza” dice l’uomo che era parte civile nel processo e denunciato Gisana e Murgano.