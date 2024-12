Lanazione.it - Il San Silvestro vista mare, un tuffo negli anni Novanta a Viareggio

Leggi su Lanazione.it

, 13 dicembre 2024 – Anche quest’annopropone il suo “San”. Come già anticipato da La Nazione torna infatti la festa in piazza Mazzini per celebrare la notte più lunga c’è. Con un programma che fonde la musica dal vivo, con il “Crazy 90s”, e il dj-set proposto dagli artisti di radio M2O per catapultare la città verso il futuro con il ritmo giusto . E poi una sorpresa, che anticipa le suggestioni di Carnevale: allo scoccare della mezzanotte la spiaggia del Belvedere delle Maschere si colorerà di luci con un intenso spettacolo pirotecnico. Mattatore della serata sarà la voce ufficiale di Burlamacco, conduttore di tante manifestazioni viareggine, Daniele Maffei; accompagnato sul palcoscenico dalle incursioni imprevedibili di Giusy Muratore. Per salutare il 2024, e affacciarsi nell’anno che verrà “Abbiamo scelto una formula che potesse essere attrattiva per ogni fascia di età – spiega l’assessore al turismo Alessandro Meciani –: dalle famiglie ai ragazzi più giovani”.