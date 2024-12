Anteprima24.it - FOTO/ Parco Pinocchio, inaugurata nuova area giochi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoHa riaperto da questa mattina l’al. Nuovo look per l’apprezzato e frequentato, situato all’interno del, gestito da Salerno Solidale. L’intera zona è stata oggetto di lavori, sostenuti economicamente da Salerno Solidale, che hanno visto il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di unastuttura di gioco per i bambini e la manutenzione delle altre attrezzature.L'articoloproviene da Anteprima24.it.