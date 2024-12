Anteprima24.it - Festività natalizie, anticipati i mercati rionali di via Delcogliano e via Bonazzi

Tempo di lettura: < 1 minutoCambiano le date deiche si svolgono a viae via. Complice la concomitanza con le prossime, il Comune di Benevento con apposite delibere ha autorizzato lo svolgimento con un giorno di anticipo rispetto alla consueta collocazione temporale del mercato di viaprogrammato nei giorni di Mercoledì 25/12/2024 e del 01.01.2025, ai diversi giorni di Martedì 24/12/2024 e 31/12/2024. Provvedimento analogo anche per il mercato di via, programmato nei giorni di Giovedì 26/12/2024 e Martedì 31.12.2024, alle diverse giornate di Lunedì 23/12/2024 e 30/12/2024. L'articolodi viae viaproviene da Anteprima24.it.