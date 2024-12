Ilgiorno.it - Don Torriani nuovo arcivescovo di Crotone. Il novatese nominato da Papa Francesco

Leggi su Ilgiorno.it

Don Alberto, originario della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, è statodie Santa Severina in Calabria da. Il53enne e prete da 25, ad oggi è il rettore del collegio arcivescovile San Carlo di Milano. La consacrazione episcopale avverrà nel cuore della diocesi ambrosiana, il Duomo di Milano, sabato 22 febbraio alle 15. A dare l’annuncio è stato l’della diocesi ambrosiana, Delpini: "Il momento della comunicazione e la diocesi di destinazione hanno sorpreso don Alberto e me. Ma poi la disponibilità, la risposta alla vocazione che viene dal Signore, tramite la Chiesa, non pone limiti all’esercizio del ministero: disposto alla sequela, anche da vescovo, anche a. Dalla disponibilità al mettersi in cammino.