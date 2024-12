Formiche.net - Difesa europea, sempre più probabile l’obiettivo del 3%. Come arrivarci

La direzione sembra ormai indelebilmente tracciata: l’Europa dovrà aumentare le sue spese militari. A non essere ancora chiaro è però il percorso che dovrebbe portare gli Stati europei a ricostituire il loro potenziale di deterrenza. L’invasione russa dell’Ucraina, la stagnazione dei trattati internazionali sul disarmo, l’emergere esponenziale di crisi securitarie multilivello e, da ultimo, l’elezione di Donald Trump per un secondo mandato pongono l’Europa davanti alla necessità di dotarsi nuovamente di un dispositivo militare credibile, in grado di sostenere una politica estera comune e di assumersi maggiori responsabilità in seno all’Alleanza Atlantica. Se questi assunti, già in precedenza, erano coerenti condel 2% del Pil investito nella, oggi questa soglia sembra inevitabilmente destinata a essere rivista al rialzo.