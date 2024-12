Top-games.it - Destiny 2 Oltre la Luce: Come trovare “Le Membra di Europa”.

Siamo tornati con le famose 5 casse della exoscienza, crioscienza. insomma quelle 5 casse che richiedono la Stasi per essere aperte!In precedenza vi abbiamo spiegato dovele casse degli “Stivali di” e della “Classe di” oggi tocca alle “di” anche noteguanti. Ovviamente le due casse si trovano sued entrambe si trovano nella zona dell’exoscienzagli stivali ma sarà un pelo più complicato.In primis quello che differenzia questo drop dai due precedenti è il fatto che dovrete sbloccare ben due casse per potere ottenere il vostro equipaggiamento leggendario.Partendo dal solito Spawn Point nel Passo di Caronte non ci resta che dirigerci al Promontorio di Caronte ed entrare nell’Exoscienza, una volta all’interno tirate dritti fino al fondo all’atrio ed avanzate fino auna porta bloccata dalla stasi.