Dalla modalità sleep ai limiti di tempo giornalieri, le funzioni più interessanti di Instagram Teen Account

Varie ricerche – da quelle effettuate da Shopify, fino a quelle di Semrush – indicano che, in media, le persone trascorrono dai 23 ai 33 minuti sul proprio. Tuttavia, il periodo si prolunga man mano che gli utenti sono più giovani. I meccanismi d’ingaggio dei social network – che ultimamente stanno puntando sempre di più a tenere agganciato l’utente alla piattaforma – rischiano di generare una sorta di dipendenza che può essere pericolosa, soprattutto per i minori. Per questo motivo, tra le funzionalità degli(l’innovazione disponibile anche in Italia per gli utenti IG compresi tra i 13 e i 18 anni) c’è anche quella che segnala il limite digiornaliero ideale per l’utilizzo del social network. Non è l’unica misura interessante: anche la, che dovrebbe impedire ai minori di interagire con altri utenti dalle 22 alle 7 del mattino, cerca di rendere meno stressante l’esperienza sui social network.