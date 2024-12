Anteprima24.it - Cavalieri della Repubblica, 14 nuovi riconoscimenti agli Irpini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 9 minutiQuesta mattina, presso il Salone degli SpecchiPrefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto la Cerimonia di consegna delle Onorificenze all’Ordine al MeritoItaliana. Alla presenza delle autorità civili e militari, 14 cittadini, rappresentanti di vari ambiti professionali, tra cui il mondo sanitario e del volontariato, l’imprenditoria locale e le Forze dell’Ordine, sono stati premiati per il loro straordinario impegno professionale e sociale.Gli insigniti sono stati riconosciuti non solo per il loro contributo negli specifici settori di appartenenza, ma anche per la dedizione al sostegno dei soggetti più vulnerabili. La cerimonia ha ribadito l’importanza di promuovere i valori di solidarietà, altruismo e senso civico come esempi per le generazioni future.