Ilgiorno.it - Bergamo, la pista bulgara per evadere l’Iva: più di 9 milioni di euro confiscati. Sequestrati Rolex, lingotti d’oro e auto di lusso

, 13 dicembre 2024 – Novee 400miladi Iva evasa recuperata, fatture false per 20di. Sono due numeri da vertigini dell’operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di, che ha sgominato una banda dedita alla commissione di reati tributari e riciclaggio. Sei le persone arrestate, su mandato del giudice per le indagini preliminari die della Procura della Repubblica. Tra i destinatari degli arresti per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio, figurano due imprenditori orobici, attivi nel settore della lavorazione del marmo e un commercialista napoletano, con studio a Napoli e Milano, che ha fornito un decisivo contributo all’ideazione e attuazione del complesso sistema criminoso. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, hanno fatto luce su una rete di operazioni commerciali fittizie, utilizzate per frodaree accumulare ingenti somme di denaro non versate nelle casse dello Stato.