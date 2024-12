Vi racconto come si muove la grande-media potenza turca in Siria

Leggi su Formiche.net

In contesti particolarmente fluidi, con equilibri che cambiano rapidamente e con le conseguenti difficoltà e/o azioni di disimpegno di attori centrali, anche unapuò proiettare non solo le ambizioni ma anche la forza di unain una specifica area geografica.Questo è il caso della Turchia negli ultimi eventini, che hanno portato alla caduta di Bashar al-Assad, o, per tornare a qualche anno fa, dell’azione militare di Ankara in Libia a favore di Tripoli e contro Haftar.L’impegno politico e militare diretto della Turchia nella Guerra civilena al fianco dei ribelli islamici “moderati” dell’Esercito Nazionaleno (Sna) ed in funzione anti-curda è stato sintomo della trasformazione del pensiero della Stratejik Derinlik (profondità strategica) tendente ad imboccare la strada del revisionismo rivoluzionario su scala regionale, dopo essere nato quale dottrina di stampo “incrementale”.