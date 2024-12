Lortica.it - Una nuova era per la sanità pubblica: 3000 prestazioni in più nel Servizio Sanitario Nazionale

Dopo 28 anni, il governo Meloni raggiunge un traguardo cruciale per il(SSN), introducendo un aggiornamento atteso da decenni. Dal 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il nuovo “decreto tariffe”, che estenderà significativamente l’elenco dellesanitarie disponibili gratuitamente o con il pagamento del ticket in tutta Italia, concretizzando l’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).L’adozione di questa misura porterà all’inclusione di circanuovesanitarie, ampliando l’offerta disponibile per i cittadini. Tra queste spiccano alcune novità fondamentali:Procreazione medicalmente assistitaDiagnosi di celiachia e malattie rareEnteroscopia con microcamera ingeribileScreening neonatali per patologie gravi, incluse l’Atrofia Muscolare SpinaleRadioterapia avanzata (es.