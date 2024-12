Liberoquotidiano.it - Ucraina: Kallas, 'al momento non ci sono negoziati, la Russia non li vuole'

Bruxelles, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho parlato con Zelensky, ma alnon ciperché lanon li. Se volesse la pace, potrebbe ritirarsi. E invece non ha rinunciato ai suoi obiettivi". Lo ha detto Kaja, neo Alto Rappresentante per la politica estera Ue, parlando con un gruppo di giornali europei, tra cui 'La Stampa'. "Non so cosa abbia intenzione di fare Trump - ha aggiunto - Ho letto che intende fermare la guerra rapidamente: bene, tutti noi lo vogliamo! Ma per farlo bisogna fare pressing sulla. Se Trump dovesse riuscirci, allora potrebbe prendersi il merito". E se invece gli Stati Uniti dovessero tirarsi indietro, sottolinea, "l'aiuto all'non è beneficenza, ma un investimento nella sicurezza. Non solo europea, ma globale: per capirlo basta guardare al coinvolgimento dei soldati nordcoreani.