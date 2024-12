Biccy.it - Suspense sul destino di Mariotto, riunione d’urgenza: nuove parole di Milly

Leggi su Biccy.it

La seconda semifinale di Ballando Con le Stelle si avvicina e sale lasul caso di Guillermo. Intanto in queste ore sta andando in onda lo spot dello show, dove si vede il momento in cui il giurato ha lasciato la sua postazione e si senteCarlucci che dice: “Non c’è“. Secondo Fan Page proprio questo spot potrebbe essere un indizio che porta all’uscita definitiva di Guillermo dal programma.Il noto portale ha anche fatto sapere che Marcello Ciannamea ha chiesto unaurgente per decidere le sorti dia Ballando: “Il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Ciannamea, avrebbe convocato unacon la conduttrice di Ballando con le stelleCarlucci per parlare deldi Guillermo. C’èe la decisione potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 12 dicembre oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciato dalla conduttrice“.