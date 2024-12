Sport.quotidiano.net - Skorupski alza il muro, punto storico del Bologna a Lisbona col Benfica

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 11 dicembre 2024 – Un, ma che difficilmente riscriverà la storia di una Champions che non ha mai riservato un posto in prima fila al. L'ultimo posto buono sul treno per i playoff adesso è lontano 6 punti e a due giornate dal termine, i rossoblù si aggrappano giusto alla fredda logica dei numeri. Che sarebbe stato duro questo viaggio s'era capito dopo il pari all'esordio con lo Shakhtar. Il pari dipremia l'orgoglio dei ragazzi a cui Italiano aveva chiesto un regalo per i suoi 47 anni (così come lo stesso Gianni Morandi, in tribuna per i suoi 80). C'era poco da illudersi, già avvicinandosi al tempio delle aquile. Una scritta fuori mette subito le cose in chiaro: "Bem-vindo ao inferno Da Luz". Dentro il benvenuto è ancora più caldo e l'inferno ancora più terribile perché Vincenzo Italiano decide di sfidare le fiamme delcon appena quattro titolari.