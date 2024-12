Liberoquotidiano.it - Scandalosa "Repubblica": ecco come ci presentano il leader jihadista siriano

Chiudete tutto, sbaraccate l'edificio della logica formale, archiviate l'aristotelico principio di non contraddizione ma, molto più modestamente, anche il mestiere giornalistico. Non c'è più niente da dire: il punto di non-ritorno sublime a cui è arrivatanon è oltrepassabile, siamo allo zenit della (neo)lingua. Signori e signore (rigorosamente un passo indietro, mute e possibilmente velate)a voi loliberista. Non è l'ultima creatura partorita da un autore della Marvel con problemi di alcolismo, è il ritratto del nuovo primo ministroMohammed al Bashir pubblicato ieri sul quotidiano progressista, ormai esegeta ufficiale dei fondamentalisti sunniti che hanno in pugno Damasco. «Un liberismo sfrenato unito al rigore della legge coranica»: voilà la «ricetta sorprendente per risollevare l'economia» che hanno in mente lorsignori, un po' Scuola di Chicago e un po' madrassa, tra Milton Friedman e il Mullah Omar.