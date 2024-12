Bergamonews.it - Relazione clandestina finisce dopo qualche mese: ora lui è a processo per stalking

Una storia durata circa 5 mesi,, che nessuno sapeva. Ma quando la donna ha deciso di troncare il rapporto, sarebbero iniziate le persecuzioni e le minacce da parte dell’amante, che ora è aper.Protagonisti della vicenda sono una donna di 54 anni residente in un paese dell’Isola e un rumeno di 50, senza fissa dimora, che dormiva in auto. I due si sono conosciuti in un parco dove solitamente la signora portava a giocare il suo nipotino ed hanno intrecciato unalei, che non aveva rivelato nulla a nessuno rispetto alla liaison, decide di troncare il rapporto e lui inizia a perseguitarla. Le manda circa 50 messaggi al giorno, la minaccia di raccontare tutto alla sua famiglia.In un’occasione la carica in auto, lei ribadisce la sua intenzione di lasciarlo, e lui estrae un coltello dal vano portaoggetti.