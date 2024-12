Mistermovie.it - Mister Movie | Il Bacio Tra Elphaba e Glinda in Wicked censurato nel film

Un legame speciale tra le due stregheNel celebre romanzo di Gregory Maguire, Wicked: The Life And Times Of The Wicked Witch Of The West, pubblicato nel 1995, l'autore esplora una relazione complessa e carica di emozioni tra le protagoniste, Elphaba e Glinda. Tra i momenti più significativi del libro, spicca il romantico bacio che le due streghe condividono. Tuttavia, questa scena non è stata inclusa nella trasposizione cinematografica diretta da Jon M. Chu, lasciando alcuni fan a chiedersi il perché di questa scelta.La visione di Gregory MaguireIn un'intervista con Them, ripresa da Gay.it, Maguire ha confermato che la tensione saffica tra Elphaba e Glinda era una scelta narrativa voluta. "Era intenzionale," ha dichiarato, "ma modesta e contenuta, per suggerire che forse una delle due provava sentimenti più intensi dell'altra, senza necessariamente dichiararlo apertamente.