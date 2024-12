Lanazione.it - La BCE rimuove l’obbligo di autorizzazione per dividendi

Monte dei Paschi di Siena ha coefficienti patrimoniali ampiamente superiori ai requisiti patrimoniali richiesti dalla Bce, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale condotto nel 2024. Allo stesso tempo, rispetto alla decisione finale 2023, la Banca Centrale Europea ha rimossodipreventiva per la distribuzione dei. "Il requisito aggiuntivo di capitale ’P2R’(in riduzione da 2,75% a 2,5%) risulta in miglioramento di 25 bps rispetto ai livelli 2024 (2,75%), attestandosi al 2,50%" si legge nella nota diffusa dal Monte dei Paschi. "ll requisito minimo complessivo in termini di Common Equity Tier 1 ratio si attesta all’8,78%, somma tra Pillar 1 - P1R (4,50%), Pillar 2 - P2R (1,41%)1 e Combined Buffer Requirement - CBR (2,87%)".