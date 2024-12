Anteprima24.it - FOTO/ Sannio Top Wines 2025, premiate le etichette sannite

Tempo di lettura: 3 minutiL’eccellenza dei vini della provincia sannita è stata omaggiata questa sera nel Museo Arcos nel corso della CerimoniaTop. Sono stati presentati ai presenti leche hanno ottenuto riconoscimenti e premi dalle Guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali. L’iniziativa è promossa dalConsorzio Tutela Vini in collaborazione con Provincia,Europa, Rete Museale della Provincia e Coldiretti Benevento. È stata una occasione importante non solo per confermare il gradimento del pubblico e degli enologi ai produttori e alle Aziende locali, ma anche per intensificare e rafforzare i rapporti di rete e delle sinergie che supportano il settore enologico. La produzione vitivinicola sannita è enormemente cresciuta in questi anni e alla regia di questo processo espansivo della tradizionale produzione locale, che affonda le proprie radici in tempi antichissimi, c’è proprio ilConsorzio Tutela Vini che raccoglie migliaia e migliaia di produttori.