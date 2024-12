Linkiesta.it - Beppe Sala alla ricerca del centro nel campo largo di Schlein e Conte

Leggi su Linkiesta.it

«Mi pare che ilproprio non riesca a funzionare». Il sindaco di Milano, in un’intervista a Repubblica parla con pessimismo del futuro dell’alleanza disinistra. E dice che, ammesso che ilesista, in questo momento «non è certamente in condizione di vincere e di governare il Paese».analizza cosa succede quando gli italiani vanno a votare: «Vedo che i Cinquestelle dicono marciamo divisi e poi uniamoci in alleanza solo al momento del voto per le politiche: mi verrebbe voglia, mettendomi nei panni di Ellydi dire va bene. Il problema è che in Italia si vota sempre, dunque bisognerebbe accettare che da oggi fino al 2027 ilnon c’è neppure nelle regioni e nelle grandi città. Può essere un rischio, ma vale la pena rifletterci».Al di là di quello che dice Giuseppe– che «mi interessa il giusto» spiega il sindaco – «la vera questione è capire come si comporterà il Pd.