Ilgiorno.it - Abraham fa impazzire San Siro: il Milan batte la Stella Rossa e vola in Europa

o, 11 dicembre 2024 – Il sorriso di sollievo della vittoria strappata nel finale, la piega amara a un lato della bocca per l’emergenza. Notte della contraddizione per il, chelacon una rete dia tre minuti dalla fine (2-1, 42’ Leao, 22’ st Radonjic, 42’ st), ottiene la quarta vittoria in fila, blinda i playoff di Champions League ma perde in avvio Ruben Loftus-Cheek (altro problema muscolare dopo la Coppa Italia) e Alvaro Morata (flessori), a pochi giorni dallo stop di Christian Pulisic, nel giro di due minuti. Si allargano gli orizzonti europei, si restringe la rosa per Paulo Fonseca nel pieno della fase più densa di impegni della stagione. Tornando al campo, è un lungo inseguimento. La, comprensibilmente, scende in campo stretta, corta, e con cinque uomini fissi davanti a Gutesa, costringendo il(di terza maglia vestito) a una manovra che si rivela compassata, con il solo Leao a cercare vivacità tra le linee.