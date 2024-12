The Rookie 7 | il trailer della settima stagione rivela il primo sguardo al ritorno del cast

Leggi su Cinefilos.it

The7: ililaldelIldiunalricco di azione del, con il John Nolan di Nathan Fillion ancora una volta al centroscena. Il finalesestadiè stato caratterizzato da un importante cliffhanger, con Monica (Bridget Regan) che ha fatto uscire di prigione l’ex marito di Oscar (Matthew Glave) e Bailey (Jenna Dewan), Jason (Steve Kazee). Questo pone le basi per ulteriori drammi e pericoli nei prossimi episodi, anche se con un po’ di tempo a disposizione del gruppo per prepararsi all’arrivo di minacce familiari. Tuttavia, sembra che lasi occuperà delle pericolose conseguenze di quanto accaduto.Ora la ABC (via TV Promos) ha pubblicato il7 di The, che vede ildi Nolan e degli altri poliziottipolizia di Los Angeles per un’altra serie di episodi ricchi di azione.