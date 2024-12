Amica.it - Re Felipe e la regina Letizia sono in Italia: gli incontri, la cena di gala, il teatro

A dieci anni di distanza dall’ultimo viaggio di Stato in, il 10 dicembre ree lahanno rimesso piede a Roma per un viaggio di Stato di poco più di due giorni. Un modo per ricambiare la visita ufficiale che il presidente Sergio Mattarella fece in Spagna nel 2021 e che vedrà la coppia visitare anche Napoli Il sovrano e la mogliepartiti da Madrid nel tardo pomeriggio di martedì eatterrati a Fiumicino in serata, accolti all’aeroporto dal sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi. Durante il volo, il cambio di look, con l’ex giornalista salita a bordo del velivolo vestita di scuro e scesa dalla scaletta, all’arrivo, con un outfit total white.Arrivati nella capitale, i dueandati subito all’ambasciata di Spagna in, dove hanno incontrato circa 400 rappresentanti della collettività spagnola, una frazione delle oltre 33mila persone presenti nel paese.