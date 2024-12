Ilnapolista.it - Osimhen al Manchester United può liberare Zirkzee o Rashford per il Napoli (Repubblica)

alpuòper il)Si torna a parlare molto di mercato in casa. Scrive, con Marco Azzi, che la cessione dial(dove ora in panchina c’è Amorim) potrebbeper provare ad attenuare i problemi della squadra di Conte in fase offensiva.Scrive:Ilsi sta muovendo inoltre pure sul mercato e a gennaio potrebbero arrivare tre rinforzi: un centrale difensivo, un esterno e una mezzala. In uscita Juan Jesus, Folorunsho, Raspadori e Ngonge. Altri affari in cantiere a gennaio per giugno: l’arrivo di Dorgu dal Lecce e la cessione dial, concome eventuali pedine di scambio. Il gol non dovrà essere mai più un problema, per Conte.