Lanazione.it - Oscar del turismo, premiata la fiorentina Carlotta Ferrari

Firenze, 11 dicembre 2024 – Un pezzo di Firenze aglidel, General Manager di Fondazione Destination Florence ha ricevuto il premio “Donne del” agli MHR Tourism Awards, noti come gli “del”, riconoscimento che celebra a livello nazionale le eccellenze del settore turistico e dell’ospitalità italiana, riconoscendo le realtà che si sono distinte per qualità, performance e innovazione nell’ultimo anno. La cerimonia si è svolta lo scorso 10 dicembre al St. Regis di Roma.ha ricevuto il premio dedicato alla memoria di Elena David, fra le più brillanti figure del mondo alberghiero italiano, per il suo eccezionale contributo nel settore e per aver lasciato un segno significativo nella comunità turistica nazionale.ha infatti ottenuto successi di spessore prima a Firenze e poi a livello nazionale.