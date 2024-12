Mistermovie.it - Mister Movie | Dream Productions, Data Uscita Serie TV di Inside Out, Trama e Novità

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il mondo emozionante diOut si espande grazie a un nuovo progetto firmato Disney e Pixar: laTV. Questa attesissima produzione porta i fan in un viaggio all’interno delioso studio dove nascono i sogni di Riley, ampliando l’universo della saga con nuove storie e personaggi.Un Universo in EspansioneDopo il successo del sequel diOut, uscito a giugno 2024, le sorprese non finiscono qui. L’idea di unaTV dedicata è stata anticipata da voci già nel 2022, ma solo durante il D23 Expo 2024 è arrivata la conferma ufficiale: Pixar ha deciso di puntare su questo progetto, coinvolgendo grandi nomi della saga.La, intitolata, si colloca tra il primo film e il sequel, esplorando un aspetto finora solo accennato: il funzionamento dello studio che ogni notte crea i sogni di Riley.