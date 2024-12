Oasport.it - LIVE Scandicci-Stoccarda 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: parte il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-CALCIT DIDALLE 19.0011-6 Comincia a carburare Martin, mani out.11-5 Out servizio di.10-5 Passa in diagonale mancina Martin.10-4 Sbaglia il servizio la numero 6.9-4 IN l’attacco profondo in diagonale di Stautz.9-3 ACEE ANTROPOVA, il primo della partita!8-3 BAJEMAA, un missile dalla seconda linea.TIME OUT7-3 Sfortunata Varela, colpita dalla sfera dopo la sua fast terminata in mani out.6-3 Forte e male la soluzione di Rivers.5-3 Pallonetto okay di Baijens su blackout difesa tedesca.4-3 Herbots cerca la diagonale complicata in extra rotazione, non passa la sfera.3-2 Mano pesante di Antropova in diagonale.2-2 Primo tempo vincente di Morrissette, verso posto 5.2-1 Errore in battuta per Segura.