John Galliano lascia la direzione artistica di Maison Margiela

si separano. L’annuncio ufficiale mette la parola fine alla decennale esperienza del designer al servizio dellaparigina controllata da Otb, la holding del miliardario veneto della moda Renzo Rosso.Lo stilistaladi Otb in grande stile dopo che la presentazione della sua collezione haute couture di gennaio 2024 per, andata in scena sotto il Pont Alexandre III, è stata ampiamente considerata l’espressione più brillante dell’alta moda di questo decennio.La notizia, che girava da tempo nel vortice dei gossip di moda di questi mesi, è stata confermata in esclusiva al Wwd dallo stessoe da Renzo Rosso, proprietario attraverso il gruppo Otb del marchio. Un segno chiaro del fatto che tra i due non ci sia stato alcuno scontro.